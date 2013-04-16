Минфин неосторожно попытался сэкономить на детях

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства финансов Украины.

«На сегодняшний день вокруг этой темы много дискуссий, однако необходимо заметить, что ни система, ни объемы финансирования школ эстетического воспитания, заложенные в бюджете, не изменятся», - говорится в сообщении.

Как подчеркнули в Минфине, «и пусть родители успокоятся, их дети будут ходить в школы эстетического воспитания, а семейные бюджеты не пострадают».

«Мнение общественности уже услышано и оно станет ключевым в этом вопросе», - добавили в Министерстве финансов.

При этом в финансовом ведомстве отметили, что в Министерстве культуры Украины работает рабочая группа по вопросам оптимизации сети бюджетных учреждений в отрасли культуры и искусства, которые содержатся за счет средств местных бюджетов.

«Правительство работает в открытом режиме и ни одно решение об изменении социальной инфраструктуры не принимается без привлечения общественности», - подчеркнули в Минфине, добавив, что «правительство и в дальнейшем будет советоваться с общественными организациями и с родителями при принятии таких социально уязвимых решений».

Как сообщалось, Министерство финансов направило письмо Минкультуры, которым рекомендуется повысить плату за учебу в художественных школах и школах эстетического воспитания до уровня себестоимости. Это вызвало возмущение общественности.

Сегодня, 15 апреля, в Министерстве культуры Украины заверили, что плата за учебу в школах эстетического воспитания для детей точно не будет повышена до конца этого учебного года.

Как сказал начальник отдела анализа и прогнозирования деятельности учебных заведений Минкультуры Иван Походзей, письмо Минфина о переведении на самоокупаемость школ эстетического воспитания от 28 января 2013 года в настоящее время не имеет никакой силы и должно быть согласовано со многими ведомствами. И.Походзей пояснил, что Минкультуры является центральным органом в отрасли культуры и искусств и вырабатывает стратегию и государственную политику в этом направлении, поэтому его позиция в этом остром вопросе будет доминирующей.

Он добавил, что даже незначительное повышение стоимости обучения в художественных школах и кружках приводит к оттоку определенного процента детей, поэтому, по его мнению, такие мероприятия на должны происходить.

И.Походзей подчеркнул, что 29 декабря 2012 года Министерство финансов уже предлагало в 4 раза повысить плату за обучение в художественных школах, но Минкультуры заблокировало принятие этого решения.

По словам председателя Всеукраинского совета директоров школ эстетического воспитания Александра Шалита, себестоимость обучения одного ребенка в художественной школе в среднем по Украине составляет минимум 1300 грн в месяц, а в Киеве эта цифра зачастую достигает около 3 тыс. грн. Он подчеркнул, что такое повышение цен недопустимо.