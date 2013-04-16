ГПтС: чтобы сделать из украинских тюрем европейские, нужен 1 млрд. евро

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сообщил председатель Государственной пенитенциарной службы Украины Александр Лисицков.

В частности, отметил он, государственная программа улучшения условий содержания лиц, взятых под стражу, на 2006-2010 годы, утвержденная постановлением Кабинета министров от 3 августа 2006 года, была профинансирована лишь на 6% запланированных объемов и, по заключению Счетной палаты, была фактически провалена.

По словам А.Лисицкова, самым чувствительным индикатором соблюдения прав человека и уважения человеческого достоинства является состояние материально-бытового и медицинского обеспечения осужденных. Устаревшие здания учреждений исполнения наказаний, большинство из которых построено по так называемому “казарменному” типу, препятствуют реконструкции этих помещений по блочному типу.

Кроме того, большинство следственных изоляторов и учреждений построены 100-150 лет тому назад, они мало пригодны для перестройки и реконструкции.

Также нуждается в обновлении медицинское оборудование в больничных заведениях пенитенциарных учреждений, большинство из которого исчерпали свой ресурс работы.

Для решения этих проблем ГПтС необходимы значительные бюджетные средства, поскольку ежегодный предельный объем финансирования системы много лет не превышает 36-40% расчетной потребности.

В то же время, как отметил А.Лисицков, в прошлом году на проведение ремонтных работ в учреждениях пенитенциарной службы было израсходовано 32,9 млн грн, что дало возможность отремонтировать около 600 комнат для длительных свиданий, 65 столовых, 15 магазинов, 10 банно-прачечных комплексов.

Вместе с тем стоимость реконструкции действующих учреждений исполнения наказаний с целью приведения их в соответствие с международными стандартами составляет 10,5 млрд грн.

Как отметил председатель ГПтС, в ноябре прошлого года была принята концепция государственной политики в сфере реформирования государственной уголовно-исполнительной службы Украины, рассчитанная на период 2013-2017 годы.