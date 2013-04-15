Путин увидел опасные черты мирового экономического кризиса

"Так было и в 2008 году, и сейчас мы то же самое наблюдаем. Правда, в отличие от наших друзей и партнеров в Европе, других регионах мира, все-таки российская экономика демонстрирует жизнеспособность и возможности дальнейшего развития", - сказал глава государства в ходе встречи с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым, передает РИА Новости.



Вместе с тем, он обратил внимание на то, что в конце прошлого года - начале текущего года "несколько снизились темпы экономического роста, еще больше сократился реальный сектор".

"Это отражается на доходах населения, зарплаты стали поменьше, хотя общие предполагаемые доходы населения остаются примерно на прогнозируемом уровне. Также добывающий сектор начал восстанавливаться, что, в принципе, неплохой сигнал вообще и для нашей страны, в частности", - подчеркнул Путин.

По оценке президента, прошлый год "в целом был неплохой". Напомнив, что 17 апреля Медведев будет выступать с отчетом о деятельности правительства за 2012 год, Путин заявил: "Я рассчитываю, вам удастся не только использовать все наработанные ранее механизмы выхода из кризиса, но и использовать вновь создаваемые, чтобы поддержать те ростки, которые наблюдаются в частности в добывающем секторе, и распространить их на всю экономику".