По факту обстрела редакции газеты открыли уголовное производство
По факту обстрела здания редакции газеты «Город Никополь» прокуратура открыла уголовное производство.
По факту обстрела здания редакции газеты «Город Никополь» открыто криминальное производство по статье «хулиганство».
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Днепропетровской области.
Сведения о данном факте внесены в Единый реестр досудебных расследований и определена квалификация - ч.4 ст.296 УК Украины (Хулиганство, совершенное с применением огнестрельного оружия).
Постановлением прокурора Днепропетровской области осуществление досудебного расследования в уголовном осуществлении поручено Следственному управлению ГУМВД в области.
«Это является единственно верным решением, которое будет способствовать быстрому, полному и объективному расследованию всех обстоятельств совершенного уголовного правонарушения», - отметила прокурор Днепропетровской области Наталия Марчук.
По информации пресс-службы, основные версии, которые рассматриваются следствием, – совершение преступления на почве профессиональной деятельности, из хулиганских побуждений, а также на почве неприязненных отношений, не связанных с профессиональной деятельностью.
Процессуальное руководство в уголовном осуществлении проводит прокуратура Днепропетровской области.
Как сообщал УНИАН, 12 апреля о 13:05 в Никополе на Днепропетровщине неизвестные обстреляли офис редакции местной газеты, расположенный по улицы Серко, 8.
По сообщению Интернет-сайта издания, «по окнам здания было осуществлено два выстрела, вероятно, из ружья, заряженного свинцовой дробью. В результате посыпалось стекло, повреждена мебель, кроме того, пуля прошила стекло дверей».
В редакции отметили, что, накануне была похищена камера видеонаблюдения, установленная на окне, по которому стреляли неизвестные.
На момент события в офисе редакции находились сотрудники газеты. Никто из них не пострадал.