По факту обстрела редакции газеты открыли уголовное производство

По факту обстрела здания редакции газеты «Город Никополь» открыто криминальное производство по статье «хулиганство».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Днепропетровской области.

Сведения о данном факте внесены в Единый реестр досудебных расследований и определена квалификация - ч.4 ст.296 УК Украины (Хулиганство, совершенное с применением огнестрельного оружия).

Постановлением прокурора Днепропетровской области осуществление досудебного расследования в уголовном осуществлении поручено Следственному управлению ГУМВД в области.

«Это является единственно верным решением, которое будет способствовать быстрому, полному и объективному расследованию всех обстоятельств совершенного уголовного правонарушения», - отметила прокурор Днепропетровской области Наталия Марчук.

По информации пресс-службы, основные версии, которые рассматриваются следствием, – совершение преступления на почве профессиональной деятельности, из хулиганских побуждений, а также на почве неприязненных отношений, не связанных с профессиональной деятельностью.

Процессуальное руководство в уголовном осуществлении проводит прокуратура Днепропетровской области.

Как сообщал УНИАН, 12 апреля о 13:05 в Никополе на Днепропетровщине неизвестные обстреляли офис редакции местной газеты, расположенный по улицы Серко, 8.

По сообщению Интернет-сайта издания, «по окнам здания было осуществлено два выстрела, вероятно, из ружья, заряженного свинцовой дробью. В результате посыпалось стекло, повреждена мебель, кроме того, пуля прошила стекло дверей».

В редакции отметили, что, накануне была похищена камера видеонаблюдения, установленная на окне, по которому стреляли неизвестные.

На момент события в офисе редакции находились сотрудники газеты. Никто из них не пострадал.