Сорос советует Германии выйти из еврозоны

Известный американский миллиардер Джордж Сорос выступил с критикой позиции правительства Германии в вопросе выбора путей для преодоления кризиса в еврозоне. Об этом со ссылкой на The Telegraph сообщает newsru.

Выступая во Франкфурте-на-Майне, он заявил, что предложенные страной меры жесткой экономии "не работают" и она должна либо согласиться на выпуск евробондов, либо выйти из зоны единой валюты.

По мнению Сороса, выпуск общих евробондов - единственный способ справиться с долгами Европы.

Если же Германия останется при своем и будет выступать против выпуска еврооблигаций, то ей следует подумать о том, чтобы выйти из зоны евро. Тогда оставшиеся страны смогут выпустит облигации без нее. В этом случае угроза дефолта исчезнет и долги стран станут устойчивыми.

Евро сильно обесценится, что повысит конкурентоспособность экономик всех остальных европейских стран. А сама Германия выиграет от роста спроса на свою продукцию со стороны еврозоны.

В противном же случае Евросоюз может развалиться уже в будущем году или, в крайнем случае, через 20 лет, предупредил Сорос.

Подобные пессимистичные прогнозы по поводу будущего единой европейской валюты Сорос неоднократно высказывал и в прошлом. Так, летом прошлого года, в разгар кризиса, он предрекал, что евро просуществует еще не более трех месяцев и спасти евро может только Германия.

Несмотря на то, что пока прогноз Сороса не оправдался, у его идей есть последователи: ведущие экономисты, юристы и бизнесмены Германии объявили о создании партии "Альтернатива для Германии", главным пунктом программы которой стал выход ФРГ из еврозоны. Члены партии заявили, что введение евро было фатальной ошибкой, которая наносит вред как самой Германии, так и другим странам.