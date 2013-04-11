Международные инвесторы считают Украину надежным заемщиком - эксперты

В то же время значительные объемы привлечения валюты на внешних рынках снимают остроту вопроса о возобновлении сотрудничества с Международным валютным фондом, что дает дополнительные гарантии стабильности курса гривны. Об этом рассказали эксперты, комментируя размещение 10-тилетних еврооблигаций на сумму $1,25 млрд с доходностью 7,5%.

До этого Украина размещала евробонды в начале февраля на $ 1 млрд под 7,625% годовых, а в ноябре 2012 года евробонды на сумму $ 1,25 млрд были размещены под 7,8% годовых. Таким образом, менее чем за полугодие ставки заимствований для Украины снизились на 0,3%.

«Позитивно отразилось то, что мы исправно платим по всем долгам. Без задержек Украина погашает внешние и внутренние займы, еврооблигации, кредиты МВФ, своевременно оплачивает российский газ. Соответственно, мы как плательщики достаточно стабильны», — прокомментировал такие результаты Николай Ивченко, руководитель информационно-аналитического центра «Forex Club». Он также отметил, что лето будет еще более благоприятным для размещения украинских еврооблигаций, поскольку ставки будут снижаться на фоне постепенной стабилизации ситуации в Евросоюзе.

Елена Белан, главный экономист инвестиционной компании «Dragon Capital», отмечает, что последнее размещение еврооблигаций полностью обеспечило потребности правительства в валюте для предстоящих выплат по долгам перед Международным валютным фондом. «Доходность вчерашнего размещения была на 12,5 б.п. ниже, чем доходность аналогичных еврооблигаций, выпущенных 4 февраля, что свидетельствует о сохранении высокого аппетита инвесторов к украинскому кредитному риску. Учитывая, что выход правительства на рынок проводился непосредственно перед планируемым отъездом миссии МВФ, не исключено, что ожидания прогресса в переговорах с Фондом также способствовали успешности размещения», - уверена она.

В то же время эксперты отмечают, что значительные запасы валюты, которые создало правительство посредством размещения еврооблигаций (с начала года общая сумма заимствований составила $4,7 млрд) дают правительству большее поле для маневра в переговорах с МВФ. Сейчас отсутствие кредитов с его стороны не несет для украинской экономики и финансовой системы никаких рисков. В то же время Ивченко отметил, что в случае отсутствия программы сотрудничества между правительством и Фондом, или его резкой критики в адрес нашей страны, инвесторы и кредиторы от Украины не отвернутся: «Есть категория «сценарных инвесторов», которые доверяют Украине, не особо учитывая позицию МВФ. Все-таки мы исправно погашаем все долги».