Азаров: страховые выплаты за потери урожая будут выплачены

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Украины Николай Азаров.

«Пострадавшие регионы должны быть обеспечены необходимым количеством семян из Государственного резервного семенного фонда. Страховые обязательства перед сельхозпроизводителями, понесшими убытки из-за непогоды, должны быть выполнены в полном объеме – это прямая ответственность Минагрополитики и Министерства финансов», - сказал Н.Азаров.

При этом он подчеркнул, что ситуация с озимыми остается удовлетворительной. «На сегодня из 8 млн гектаров посеянных площадей всходы получены на 100% площадей. Из них в хорошем и удовлетворительном состоянии – 92%, в слабом – 8%. Областные государственные администрации должны вести постоянный мониторинг состояния угодий, посевов озимых и ситуации на объектах хозяйствования», - подчеркнул глава правительства.

Как сообщал УНИАН, в августе 2012 года Кабмин принял постановление, которым утвердил порядок и условия предоставления сельхозтоваропроизводителям господдержки, которая выплачивается как компенсация стоимости страховых платежей при страховании посевов озимой пшеницы. Господдержка предоставляется в форме компенсации до 50% стоимости страхового платежа при страховании посевов озимой пшеницы на период перезимовки.