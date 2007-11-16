Генплан развития Большой Ялты включает сеть ”вертикального транспорта”...

Власти Большой Ялты намерены до 2025 года создать сеть вертикального транспорта.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом главный архитектор проекта Украинского государственного научно-исследовательского института проектирования городов «Діпромісто», разработавшего генплан развития Большой Ялты до 2025 года, Андрей КУДЕЛИН сообщил сегодня журналистам в Киеве.

По его словам, в городе планируется внедрить новые виды скоростного транспорта, которые бы соединяли железную дорогу и побережье Южного берега Крыма и разгрузили существующие транспортные потоки в центре города. В частности, среди планов городских властей - создание легкого метро, а также строительство вертикального и эскалаторного транспорта.

Помимо существующей канатной дороги на «Ай-Петри», планируется построить на горе еще две канатные дороги и одну - для связи побережья с Севастополем.

При этом автостоянки планируется строить в районе транспортных коридоров.

Справка УНИАН. Генеральный план развития Большой Ялты до 2025 года утвержден Совмином Крыма в октябре 2007 года. Генплан разрабатывался для территории общей площадью 28,5 тыс. га. В составе этой территории находится Ялта и Алупка, 22 поселка, 8 сел, длина морской береговой полосы - 59 км.