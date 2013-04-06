В Черном море ищут двух пропавших рыбаков

Как сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, утром 5 апреля из с. Лебедевка Татарбунарского района в Черное море на моторной лодке вышли без разрешения трое рыбаков. При проведенные проверки сотрудниками милиции на расстоянии 150 м от берега была обнаружена перевернувшаяся лодка.

В 13.30 местными рыбаками, которые привлекались к проведению поисковых работ, найдено и извлечено из воды тело одного рыбака.

По состоянию на 7.00 6 апреля судьба еще двух рыбаков остается неизвестной, поисковые работы продолжаются.