В Черном море ищут двух пропавших рыбаков
10:58, 06 апреля 2013Общество
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В Одесской области в Черном море ищут двух пропавших рыбаков.
Двух рыбаков до сих пор ищут / Фото ИТАР-ТАСС
Как сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, утром 5 апреля из с. Лебедевка Татарбунарского района в Черное море на моторной лодке вышли без разрешения трое рыбаков. При проведенные проверки сотрудниками милиции на расстоянии 150 м от берега была обнаружена перевернувшаяся лодка.
В 13.30 местными рыбаками, которые привлекались к проведению поисковых работ, найдено и извлечено из воды тело одного рыбака.
По состоянию на 7.00 6 апреля судьба еще двух рыбаков остается неизвестной, поисковые работы продолжаются.
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