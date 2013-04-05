Центр Одессы сидит без света из-за аварии

Об этом УНИАН сообщил представитель ОАО «Одессаоблэнерго».

Он пояснил, что по эстакаде проходят 6 кабелей, которые соединяют Одесскую ТЭЦ с тремя подстанциями: два кабеля с подстанцией «Центральная», два с – «Порт» и два – с «Театральной».

«Сегодня около 15.00 произошло возгорание одного из кабелей с «Театральной». Соответственно, воспламенился и соседний кабель. В силу технических причин, из-за сложившейся аварийной обстановки, пришлось отключить два неповрежденных кабеля. То есть, сейчас из шести кабелей функционируют только два», - пояснил представитель.

По его словам, сейчас сложно назвать причину возгорания.

«Судя по всему, произошло трение кабелей, к чему могли привести особенности конструкции эстакады, которая обладает определенной подвижностью. Есть проблемы на самой ТЭЦ, где устаревшее оборудование... В любом случае, будем это выяснять - причину назовем позднее. Сейчас на ликвидацию аварии брошены все наши силы», - сказал представитель.

Он добавил, что восстановить электроснабжение планируется до 24.00.

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