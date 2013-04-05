Арбузов решил снизить налоговую нагрузку по НДС

Об этом он сказал в интервью газете «Урядовий кур’єр».

«Я абсолютно убежден, что правительство должно уменьшить количество административных преград и в значительной мере этого можно достичь путем уменьшения количества процедур и затрат времени на администрирование налогов. Министерство доходов и сборов только начало работать, но в плане налоговой и таможенной политики уже реализованы важные инициативы, которые сегодня дают результаты», – отмечает Арбузов.

В связи с этим, первый вице-премьер констатировал популярность цифровых сервисов. По его словам, на сегодняшний день бесплатно выдано 150 тыс. сертификатов цифровой подписи.

«Это означает, что предприниматель вместо того, чтобы стоять в пробках и очередях, создает добавленную стоимость», – сказал он.

Сергей Арбузов также положительно оценил объединение налоговой и таможенной службы.

«Объединение фискальных органов позволило распространить успешный опыт налоговой службы на таможенную сферу. Так, только в столичном регионе половина импортеров сейчас декларирует товары в электронной форме. Также распространен на таможенную сферу интерактивный сервис «Пульс налоговой», который в прошлом году хорошо себя зарекомендовал», – отмечает он.

Арбузов констатировал, что в рамках обеспечения комфортной работы бизнеса также будет продолжен процесс либерализации отечественного налогового законодательства, в частности, в направлении снижения налоговой нагрузки по НДС и доработки системы управления и администрирования этого налога. Кроме того, правительство планирует внедрить систему таможенного контроля, основанную на результатах анализа рисков и таможенного пост-аудита. Итогом, по словам первого вице-премеьра, должно стать сокращение в четыре раза количества отзывов товаров и транспортных средств.