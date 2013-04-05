В Кременчуге могут закрыть движение по единственному мосту через Днепр

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявили вице-мэр Кременчуга Валерий Медведовский и начальник управления жилищно-коммунального хозяйства города Сергей Ярош на срочно созванном заседании комиссии горисполкома по вопросам чрезвычайных ситуаций.

По словам С.Яроша, сейчас ямы на мосту постоянно подсыпаются гранпылью.

«Мы засыпаем ямы, но это вызывает неудобства. На мосту постоянно пробки, в определенный момент мост может быть полностью парализован», - сказал он.

Представители Южной железной дороги (ЮЖД), на балансе которой находится мост, сообщили, что железнодорожники готовы выделить на его ремонт 450 тыс. грн, что составляет 50% от стоимости ремонта, рассчитанной в феврале 2013 года.

В то же время вице-мэр города Татьяна Неиленко отметила, что бюджетное законодательство не позволяет проводить ремонт моста без проведения тендера.

«Если ждать проведения тендера на ремонт моста до 1 июня, то дорога полностью придет в негодность и уже через две недели движение можно будет остановить. В этом случае через мост будут пропускать только машины скорой помощи, пожарные авто и другой спецтранспорт», - сказал В.Медведовский.

В связи с сложившейся ситуацией, вице-мэры Кременчуга предложили направить в Кабинет Министров и Минэкономики телеграммы с просьбой разрешить проведение работ по ремонту моста без объявления тендера. Если разрешение не поступит, то ремонт пока проводиться не будет, и мост могут закрыть для проезда.