Присяжнюк считает, что от черноморского зернопула Украине выгоды нет

Об этом в интервью журналистам по окончании заседания Кабинета министров заявил министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Присяжнюк.

"По черноморскому зерновому пулу пока нет идеологии и понимания, и для нашей страны это пока не выгодно", - сказала министр.

Как ранее сообщал УНИАН, идея создания зернового пула между Украиной, РФ и Казахстаном обсуждается уже несколько лет.

В мае 2010 года министр аграрной политики Украины Николай Присяжнюк сообщил, что Украина инициирует создание биржи по торговле зерном для стран Причерноморского региона и продолжает обсуждать идею организации вместе с Россией и Казахстаном причерноморского зернового пула. Однако 16 ноября 2011 г. он заявил, что обсуждение вопроса о создании зернового пула Украины, России и Казахстана приостановлено из-за невозможности реализации проекта.