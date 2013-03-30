Депутат объяснил, чего добивается законом об абортах

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Партии регионов.

«Речь не идет о том, что я за аборты или я против абортов (как сейчас пишут некоторые СМИ). Не об этом речь», - отметил депутат.

«В Украине сейчас существует уголовная ответственность за проведение аборта лицом, не имеющим специального медицинского образования. Это ч. 1 ст. 134 Уголовного кодекса Украины. Другие виды незаконного проведения аборта влекут уголовную ответственность лишь в случае наступления длительного расстройства здоровья, бесплодия или смерти потерпевшего (ч. 2 ст. 134 УКУ). То есть, субъектом преступления является только лицо, не имеющее специального медицинского образования – это по действующей ст. 134 УКУ. Я считаю, что исключение из числа субъектов незаконного аборта врачей, акушеров, гинекологов, которые проводят аборт с нарушением установленных условий и порядка проведения такой операции, является необоснованным. И считаю целесообразным в ст. 134 УК Украины вообще не выделять специального субъекта. Таким образом, все, кто будет проводить прерывания беременности с нарушением условий и порядка - и баба-повитуха, и непрофильный врач, и акушер-гинеколог, - будут подлежать уголовной ответственности. Все, кто будет проводить прерывание беременности с нарушением условий и порядка, будут подлежать уголовной ответственности», - пояснил автор законопроекта.

«Речь не идет о том, что я устанавливаю какие-то меры наказания, они уже установлены и соответствуют международной практике. Это и штраф, и общественные работы, и исправительные работы, а также ограничение свободы на определенный срок. Я в это не вмешиваюсь – это законодатель уже определил, и это соответствует международным нормам», - уточнил он.

«Вопрос о порядке и условиях проведения операции искусственного прерывания беременности регулируются рядом нормативно-правовых актов. Это постановление КМУ от 15.02.2006 г. № 144 «О реализации статьи 281 ГКУ» (Перечень оснований, при наличии которых возможно искусственное прерывание беременности, срок которой составляет от 12 до 22 недель). И Инструкция о порядке проведения операции искусственного прерывания беременности, утвержденная Приказом Минздрава Украины от 20.07.2006 г. № 508. Эти нормативно-правовые акты были приняты в связи с переходом Украины на новые критерии перинатального периода, живорожденности и мертворожденности ВОЗ. Так, аборт отождествляется с выкидышем; выкидыш (аборт) - это рождение плода до полной 22 недели беременности», - обратил внимание депутат.

«Но практика показывает, прерывают беременность и после 22 недель. И здесь законодатель это не учел. И получается так: если произошло незаконное проведение аборта после 22 недель - ответственность не наступает. И любой адвокат сможет «отбелить» этого человека в суде», - отметил он.

«В связи с вышеуказанным, вне внимания уголовного закона остается деяние - незаконное прерывание беременности более 22 недель. Поэтому, поскольку аборт не охватывает прерывания беременности при ее сроке более 22 недели, степень общественной опасности которой значительно выше, чем при аборте, - предлагается внесение изменений в ст. 134 УК: заменить термин «аборт» на словосочетание «прерывание беременности», - рассказал депутат.

«Таким образом мы приводим статью в соответствие с международной практикой по терминологии и убираем пробел, который допустил законодатель», - добавил парламентарий.

При этом В.Журавский подчеркнул, что снимет с рассмотрения проект закона о внесении изменений в Уголовный кодекс Украины об ответственности за незаконное прерывание беременности в случае негативной оценки комитета: «Я подал закон только вчера. И профильным комитетом является Комитет по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности. Если за проект не проголосуют (члены комитета) - я его сниму. Моя позиция такова (по любому законопроекту): если профильный комитет против - то я его не буду вносить дальше».

«Этот законопроект имеет целью лишь одно - защиту здоровья женщины, - подчеркнул В.Журавский. - А также расширение границы ответственности тех, кто незаконно прерывает беременность, приведение нашей терминологии в соответствие с международной», - добавил парламентарий.

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Как сообщал УНИАН, в марте 2012 года главы Украинской греко-католической церкви и Римо-католической церкви обратились в Верховную Раду Украины с призывом изменить законодательство и запретить в Украине аборты.

По словам главы УГКЦ Святослава Шевчука, обусловлено такое обращение тем, что в Украине в среднем в год в результате абортов погибают 2 миллиона нерожденных детей. "За 20 лет независимой Украины мы сознательно и добровольно убили 40 миллионов детей, - подчеркнул он. - То есть за это время перестала существовать такая нация, как украинцы - 40 миллионов. На фоне этой цифры те дети, которые родились за 20 лет, - это уцелевшие, это те, которых случайно обошла убийственная рука родителей".

12 марта 2012 г. депутат от БЮТ Андрей Шкиль зарегистрировал в ВР законопроект о запрещении абортов.