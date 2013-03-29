Поставки топлива из Венгрии помогут Украине снизить цену на газ - эксперты

«Это одна из составляющих процесса диверсификации импорта энергоресурсов. С одной стороны, она позволяет закупать их дешевле, с другой – поставлять газ с альтернативных источников, а именно более дешевого спотового рынка, а не дорогого Газпрома. Тем более озвученные 5 млрд куб м газа – это реальная цифра возможных поставок с венгерского направления. Все будет зависеть от серьезности намерений наших властей и цен на спотовом рынке», - говорит глава правления альянса «Новая энергия Украины» Валерий Боровик.

В тоже время, по его словам, несмотря на то, что реверсные поставки газа из Венгрии в Украину, раздразнят Газпром, газовый монополист с этим ничего не сможет поделать.

«Долг Украины виртуальный, поэтому Газпром понимает, что если подаст в суд, то обязательно проиграет. Это уже неоднократно случалось в международных арбитражах», - отмечает эксперт.

Директор Центра энергетических стратегий Дмитрий Марунич соглашается с коллегой, что реверсные поставки газа из Венгрии помогут Украине расширить географию закупки энергоресурсов.

«Это диверсификация путей поставок газа, по которой идут сейчас многие европейские страны, в том числе наши соседи. В принципе, допускаю, что со временем такие движения Украины могут заставить Газпром снизить Украине цену на газ», - считает он.

Марунич утверждает, что, несмотря на российское происхождение газа из Венгрии, он уже является собственностью отдельных трейдеров и хозяйствующих субъектов, а не Газпрома.

«Нельзя говорить, что это российский газ, ведь попав на рынки Европы, он стал собственностью отдельных трейдеров и хозяйствующих субъектов. Газпром не имеет возможности на это влиять, каких-то документов, запрещающих это делать Украине, у них нет, и не может быть. Конечно, в связи с закупкой газа через венгерское направление мы будем меньше поставлять газпромовского газа из России. Возможно, у них тогда возникнет идея подать на нас иск в Стокгольмский арбитраж, пытаясь доказать, что Украина не выполняет условия контракта. Но, честно, я не верю, что Газпром пойдет на это. В любом случае претензии он может выдвигать только по итогам года», - резюмирует эксперт.

Напомним, что вчера Украина начала реверсные поставки природного газа через Венгрию. Имеющаяся мощность составляет 2 миллиарда кубометров газа в год. Но есть предложения, которые согласовали технические эксперты сторон, по увеличению объемов в 5 раз.