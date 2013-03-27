У Попова рассказали киевлянам, куда звонить при подтоплении

Предупредить подтопление дорог, тротуаров, придомовых территорий, подвалов, подземных переходов и т.д. могут помочь киевляне, которые проявят бдительность и сообщат соответствующие службы о местах скопления талой воды. Об этом сегодня шла речь на вечернем рабочем совещании под председательством Александра Попова, сообщает пресс-служба КГГА.

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Так, глава КГГА поручил всем службам и руководителям районов провести работу с населением по оперативному информированию городской власти о проблемных местах, которые возникают в связи с резким таянием снега. Особенно наладить тесный контакт с киевлянами, проживающими на территориях с повышенным риском подтопления.

О любых проявлениях подтоплений киевлян просят сообщать на номер Контактного центра города: 15-51. Операторы Контакт-центра немедленно сообщат об этом соответствующие службы, которые выедут на место и проведут необходимые меры, чтобы предотвратить затопление территорий, говорится в сообщении пресс-службы.