Минэкономразвития обещает господдержку национальному производителю

Об этом он сказал в ходе брифинга 27 марта.

«Поверьте, что наши последние шаги, как вы видите, объясняются четкой нашей позицией, нашего правительства, нашего министерства, в том, что мы должны очень жестко и активно отстаивать интересы нашего производителя», - отметил чиновник.

Вместе с этим Прасолов добавил, что все цивилизованные страны заинтересованы в создании приоритетных условий для своих товаропроизводителей.

«Мы внимательно отслеживаем ситуацию, что происходит в мире с той или иной группой товаров или продуктов. Так вот, все страны пытаются защитить свои рынки, и в случае необходимости мы можем присоединиться к любой группе стран, которые заинтересованы в создании более благоприятных условий, прежде всего, для своего национального производителя», - отметил он.