Эксперты прогнозируют рост инвестиций в альтернативную энергетику в Украине

Подписание соглашения с компанией Shell о добыче сланцевого газа вместе с государственной поддержкой сферы энергоэффективности стимулирует иностранный бизнес инвестировать в энергосберегающие технологии в Украине. Такое мнение высказали опрошенные эксперты.

«После подписания Виктором Януковичем соглашения о добыче сланцевого газа в Украине, высока вероятность того, что возрастет приток инвестиций в сферу энергосбережения. Очевидно, что это будут уже не такие гиганты как Shell, компании поменьше, но они будут активно идти в Украину со своими технологиями. В этом ключе поможет и государство, в частности, выделяя средства на энергоэффективные технологии», – говорит директор Международного Фонда Блейзера Олег Устенко.

В то же время, председатель Совета Европейско-украинского энергетического агентства Дейв Янг отметил необходимость государственной поддержки энергоэффективности.

«Существует Национальный план действий по энергоэффективности до 2020 года, существуют обязательства по обеспечению энергосбережения на уровне 9% от конечного потребления. Поэтому Украина очень остро нуждается в целенаправленной политике в сочетании со стимулированием государственно-частного партнерства при поддержке правительства», – подчеркнул эксперт.

По словам директор КП «Одесская областная энергосберегающая компания», представителя Комитета энергетической независимости Украины Сергея Лейвикова, органы государственной власти должны точно определить направление и приоритеты политики энергоэффективности.

«Понимая план действий, инвесторы – как профильные, так и портфельные – готовы рассматривать инвестиционные предложения. И задача власти – такие проекты разработать, постоянно проводить консультации с инвесторами и обеспечивать зеленый свет и гарантию тем предпринимателям, благодаря которым наша энергетика станет хоть на один кубометр газа независимее», – подчеркнул он.

Напомним, что 25 марта Кабинет министров Украины направил Министерству экономического развития и торговли почти 325 млн грн для финансирования мероприятий Государственной программы энергоэффективности на 2010-2015 годы. Выделенные средства – это остаток денег, ранее поступивших в спецфонд госбюджета от ЕС в рамках финансирования программы поддержки Энергетической стратегии Украины в части содействия энергоэффективности и развития возобновляемых источников энергии.