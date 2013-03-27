Столичная ГАИ просит водителей отогнать припаркованные автомобили
ГАИ просит водителей, которые во время ненастья оставили свои автомобили на дорогах, убрать их, чтобы не мешали уборке снега.
Столичная Госавтоинспекция призывает водителей, которые оставили свой автотранспорт на проезжей части во время ненастья, вернуться и забрать транспортные средства самостоятельно или с помощью эвакуаторов, чтобы не усложнять дорожное движение и уборку снега.
Об этом УНИАН сообщили в Управлении ГАИ Киева.
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Также, с учетом сложившейся ситуации ГАИ советует автовладельцам пока не отправляться в поездки без насущной необходимисти. «Когда же такая необходимость возникла, то нужно неукоснительно соблюдать правила остановки и стоянки и оставлять транспорт в тех местах, где он не будет мешать работе снегоуборочной техники», - говорится в сообщении.
При этом в ГАИ отмечают, что в Киеве до сих пор продолжаются мероприятия по ликвидации последствий ненастья, уже восстановлена часть маршрутов движения общественного транспорта, ликвидируются заторы, расчищаются основные дороги города.