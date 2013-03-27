Столичная ГАИ просит водителей отогнать припаркованные автомобили

11:02, 27 марта 2013
Общество
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ГАИ просит водителей, которые во время ненастья оставили свои автомобили на дорогах, убрать их, чтобы не мешали уборке снега.

ГАИ просит не усложнять дорожное движение и уборку снега / Фото: vk.com, Илья Литвиненко

Столичная Госавтоинспекция призывает водителей, которые оставили свой автотранспорт на проезжей части во время ненастья, вернуться и забрать транспортные средства самостоятельно или с помощью эвакуаторов, чтобы не усложнять дорожное движение и уборку снега.

Об этом УНИАН сообщили в Управлении ГАИ Киева.

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Также, с учетом сложившейся ситуации ГАИ советует автовладельцам пока не отправляться в поездки без насущной необходимисти. «Когда же такая необходимость возникла, то нужно неукоснительно соблюдать правила остановки и стоянки и оставлять транспорт в тех местах, где он не будет мешать работе снегоуборочной техники», - говорится в сообщении.

При этом в ГАИ отмечают, что в Киеве до сих пор продолжаются мероприятия по ликвидации последствий ненастья, уже восстановлена часть маршрутов движения общественного транспорта, ликвидируются заторы, расчищаются основные дороги города.

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