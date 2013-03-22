Добыча сланцевого газа не приведет к загрязнению питьевой воды - экологи

Такие выводы сделали участники внеочередного заседания общественного совета при Министерстве экологии Украины, в котором приняли участие украинские добывающие и исследовательские организации (Госслужба геологии и недр, НК «Надра Украины», СПК «Геосервис»), а также представители международных компаний, которые займутся добычей сланцевого газа на территории Украины – Chevron и Shel. На сегодняшний день между Министерством экологии и природоохранными организациями подписан меморандум, который обеспечивает открытость информации о добыче сланцевого газа, а также предоставляет возможность их представителям осуществлять анализ экологической составляющей инвестиционных проектов по добыче сланцевого газа, сообщает РБК-Украина.

В ходе заседания общественного совета Минэкологии специалисты проанализировали экологическую составляющую нетрадиционных способов добычи газа. Как известно, специфика добычи сланцевого газа состоит в том, что в этой технологии применяется так называемый гидроразрыв пласта (ГРП) — в подготовленную скважину под давлением до 700 атмосфер закачивается смесь воды, песка и химических реагентов.

Участники заседания подчеркнули, что такие технологии украинские специалисты применяют уже более 40 лет при добыче нефти и газа. И опыт свидетельствует, что это не приводит к ухудшению экологической ситуации и не загрязняет воду. Как поясняют специалисты, питьевая вода находится на глубине до 600 метров, в то время как глубина скважин для добычи сланцевого газа составляет более 2 км, а значит, загрязнение питьевой воды просто невозможно. Это подтверждает практика «сланцевой» газодобычи, например, в Прикарпатье и других регионах Украины.

Поэтому эксперты выступают против политизации и спекуляций на экологической составляющей инновационного для нашей страны способа добычи газа. В свою очередь, министр энергетики и угольной промышленности Эдуард Ставицкий напомнил собравшимся, что экологические вопросы были проработаны еще до проведения конкурсов, на которых были распределены участки для добычи сланцевого газа между компаниями. «Оптимальные экономические, технологические, природоохранные и другие мероприятия по рациональному использованию недр были сформулированы еще в условиях конкурса на заключение соглашения о распределении продукции и были изложены в заявках, поступающих от участников конкурсов», - заявил он.

Как ранее заявлял представитель парламентского комитета по вопросам топливно-энергетического комплекса Александр Гудыма, как в Украине, так и за ее пределами есть силы, которые заинтересованы сорвать проекты по добыче сланцевого газа на нашей территории. Поэтому они сегодня пытаются разыграть экологическую карту, чтобы запугать население и не допустить усиления энергетической независимости страны.

Как известно, еще в мае 2012 года Киев выбрал иностранных партнеров в добыче сланцевого газа: на Олесском месторождении на западе Украины — Chevron, а на востоке — на Юзовском — Shell. По оценкам геологов, залежи газа на Юзовском месторождении могут составлять 2 трлн кубометров, на Олесском — до 1,5 трлн. Украина планирует ежегодно добывать не менее 15 млрд кубометров газа с обеих площадей, что станет значимым шагом на пути независимости нашей страны от импортных энергоресурсов (прежде всего, российского природного газа, закупаемого по неадекватно высокой в сравнении с другими государствами цене).