Аналитики о ТС: подъема экономики нет - есть рост цен и увеличение наркотрафика

Создание Таможенного союза привело к увеличению миграции внутри стран-участников, увеличению наркотрафика, теневого товарооборота и контрабанды, а также не привело к ожидаемому подъему экономик государств.

Об этом указано в исследовании аналитический группы Da Vinci, опубликованном "Коммерсант-Украина".

"В общем экспорте из Казахстана доля экспорта в страны ТС с 2008 года имеет тенденцию к снижению. Так, если в 2007 году экспорт в РФ и Республики Беларусь занимал порядка 10% от всего экспорта этой страны, то в 2011 году этот показатель снизился до 8,7%", - указано в исследовании.

Аналитики отмечают, что, по оценкам представителей казахстанской стороны, такие цифры указывают на то, что с началом функционирования ТС торговая политика по отношению к России и Беларуси существенным образом не изменилась. В то же время, после создания ТС импорт в Казахстан из России стал резко увеличиваться. Так, если в 2007 году импорт из РФ составлял около 36,7% от суммарного импорта в Казахстан, то к 2011 году он составил около 46%.

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Кроме того, аналитики подчеркнули, что создание ТС привело к росту цен на отдельные группы товаров. "Это происходит с одной стороны из-за того, что рост таможенных тарифов приводит к росту цен на товары, импортируемые из третьих стран. А с другой стороны, из-за выравнивания цен внутри ТС. Как результат, Казахстан вынужден прибегать почти к фиксации цен на социально значимые товары, вводить государственное регулирование цен. На рынке наблюдается существенный рост первоочередных товаров на фоне снижения покупательной способности", - отмечают специалисты Da Vinci.

Вместе с тем, в исследовании указано, что снятие таможенной границы внутри Таможенного союза привело к увеличению наркотрафика из Казахстана (каннабис) и Афганистана (опий и героин) на территорию России. Наиболее распространена проблема в Сибирском федеральном округе, где после снятия таможенного контроля возросло количество изъятия наркотиков. "По нашим оценкам, в случае присоединения к Таможенному союзу Кыргызстана, а также, в перспективе, других среднеазиатских республик наркотрафик может возрасти", - уверены аналитики.

В исследовании также отмечается, что, по имеющимся оценкам представителей властей РФ, половина товарооборота внутри ТС находится в тени. Облегчение процедуры таможенного контроля привело к росту контрабанды. При этом, по оценкам представителей российской стороны, статистика может сознательно искажаться на государственном уровне таможнями Беларуси и Казахстана.

Еще одной проблемой, указанной в исследовании, является усиление миграции внутри Таможенного союза, которым предполагается свободное движение рабочей силы внутри стран ТС. "На сегодняшний день в Беларуси фиксируется рост криминальной активности выходцев из республик Кавказа", - отмечают аналитики.

"В то же время, по нашим оценкам, в случае вступления новых членов в ЕЭП/ТС возрастает вероятность установления единой региональной валюты с эмиссионным центром в Москве, которая не будет привязана к слабым экономикам объединения", - указано в исследовании.

Как сообщал УНИАН, ориентировочно в апреле президенты Украины, РФ, Казахстана и Беларуси обсудят вопрос присоединения Украины к положениям Таможенного союза. 6 марта Президент Украины Виктор Янукович заявил, что на переговорах с Президентом РФ Владимиром Путиным 4 марта обсуждался вопрос формата работы Украины с Таможенным союзом. По словам В.Януковича, стороны договорились продолжить работу не только на уровне правительств, но и с привлечением исполнительного органа Таможенного союза. Он отметил, что после этой работы в течение полутора – максимум двух месяцев должна состояться встреча президентов Казахстана, Беларуси, России и Украины.

Россия предлагает Украине вступить в Таможенный союз, что позволит снизить цену на закупаемый в РФ природный газ. Украина надеется на подписание Соглашения об ассоциации и зоне свободной торговли с Евросоюзом и предлагает секторальное сотрудничество с ТС по формуле «3+1».

16 марта стало известно, что в Казахстане оппозиция инициирует общенациональный референдум, на который будут вынесены ряд вопросов, среди которых, в частности, выход республики из Таможенного союза (ТС) и Единого экономического пространства.