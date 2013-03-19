«ПриватБанк» открыл первые отделения без сотрудников

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе банка.

Согласно сообщению, первые два отделения без сотрудников банк открыл в Днепропетровске, а до конца мая в разных регионах страны начнут работать больше сотни аналогичных круглосуточных банковских офисов.

Пользоваться услугами таких отделений смогут только клиенты банка, поскольку пропуском в отделения самообслуживания будет пластиковая карта. Отделения работают без выходных и перерывов, а получить все банковские услуги можно при помощи терминала самообслуживания и банкомата, в отделениях есть удобные пошаговые инструкции по оплате услуг с помощью терминалов или получения перевода на карту. «Нет кассы и сотрудников, но можно оплатить любой счет, пополнить депозит, отправить перевод пластиковой карточкой или наличными через банкомат и терминал самообслуживания», - цитирует пресс-служба руководителя департамента развития банка Сергея Згоника.

Также сообщается, что на сегодняшний день в Украине работает 3395 отделений, 8193 банкомата и 7237 терминалов самообслуживания «ПриватБанка». До конца года банк планирует открыть более 200 новых отделений и увеличить сеть терминалов самообслуживания до 12 тыс.

Справка УНИАН. «ПриватБанк» (Днепропетровск) работает на рынке Украины с 1992 года и является крупнейшим финансовым учреждением страны по объему активов.

На 1 января 2013 года активы банка составляли 172,43 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов - 113,73 млрд грн, обязательства - 154,13 млрд грн, средства клиентов - 106,34 млрд грн, собственный капитал - 18,3 млрд грн, уставный капитал - 14,9 млрд грн.

В 2012 году банк получил прибыль в размере 1,53 млрд грн.

Основными владельцами банка являются бизнесмены Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, непосредственно владеющие по 33,7991% акций банка и через компанию Triantal Investments Ltd (Кипр) - 24,99% акций банка.