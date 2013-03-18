Путин назвал введение налога на Кипре несправедливым и опасным решением

Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Как пишет РИА Новости, Кипр по требованию ЕС объявил, что с депозитов до 100 тысяч евро спишут 6,75%, а с более крупных вкладов - 9,9%. Островное государство опасается массового оттока капиталов после принудительной реструктуризации вкладов, в связи с чем ЦБ Кипра запретил любые платежи и переводы местным банкам. Голосование по закону о налоге на вклады состоится в кипрском парламенте в понедельник. По оценке Moody's, банки РФ, проводящие операции с зарегистрированными на Кипре компаниями российского происхождения и кипрскими банками, рискуют 43-53 миллиардами долларов.

Как сообщил Песков, в понедельник утром Путин провел оперативное совещание с руководством администрации, помощниками и советниками, курирующими экономические вопросы, на котором обсуждалась экономическая ситуация в еврозоне.

"В этом контексте, оценивая возможное решение о введении на Кипре дополнительного налога на банковские вклады, Путин сказал, что такое решение, в случае его принятия, будет несправедливым, непрофессиональным и опасным", - процитировал президента пресс-секретарь.