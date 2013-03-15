Украине предрекают рост спроса на отечественные авто после введения пошлин

Старший аналитик по машиностроению инвестиционной компании АРТ-Капитал Алексей Андрейченко прогнозирует, что введение спецпошлины на импорт новых легковых автомобилей с объемом двигателя 1000-1500 куб. см в размере 6,46% и 1500-2200 куб. см - 12,95% окажет положительное влияние на продажи ряда украинских машиностроительных компаний, сообщает РБК-Украина.

«Эта новость позитивна для Богдан Моторс и Укравто, реализующих украинские автомобили, с объемами двигателей, подпадающими под новую пошлину. В частности, мы полагаем, что тариф окажет положительное влияние на продажи таких моделей как Skoda A5, ZAZ Vida, ZAZ Lanos, ZAZ Forza, ZAZ Nexia, Bogdan 2110, Bogdan 2111, а также на выпускаемые в Черкассах машины Hyundai. Специальная пошлина будет добавлена к существующему тарифу, равному 10% для всех стран кроме СНГ», - констатирует эксперт.

Вместе с этим, по его словам, помимо положительного эффекта для отечественного автопрома, новация также будет способствовать увеличению продаж импортных авто в ближайшие месяцы.

«Помимо долгосрочного эффекта на продажи Укравто и Богдан Моторс, мы также ожидаем, что это решение увеличит продажи импортных машин в марте и апреле», - отмечает Андрейченко.

Аналитик добавляет, что введение спецпошлин странами участниками ВТО разрешается правилами этой организации.

«Правила ВТО позволяют вводить временную специальную пошлину для защиты определенных секторов экономики, если страна сможет доказать наносимый импортом ущерб экономике», - резюмирует эксперт.

Напомним, что вчера Межведомственная комиссия по вопросам международной торговли (МКМТ) опубликовала свое решение ввести спецпошлину на новые импортные машины. Она составит 6,46% на автомобили с двигателем от 1 до 1,5 литров и 12,95% для автомобилей с двигателем от 1,5 до 2,2 литров. Решение опубликовано в газете «Урядовый курьер» и вступит в силу через 30 дней со дня опубликования.

Министерство экономического развития и торговли констатирует, что применение спецпошлин положительно повлияет на финансово-хозяйственное положение национального товаропроизводителя, даст ему возможность облегчить процесс экономического приспособления к условиям конкуренции и приведет к устранению влияния диспропорций в торговле, возникшие вследствие условий импорта в Украину автомобильной продукции.