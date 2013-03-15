На Волыни из-за ненастья закрыли международный пункт пропуска

Об этом сообщает ZIK.

Госпогранслужба наладила взаимодействие с ГАИ для переориентации туристов на другие пункты пропуска и с представителями МЧС для возможного обогрева и питания граждан.

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Международный пункт пропуска для автомобильного сообщения «Устилуг - Зосин» находится во Владимир-Волынском районе непосредственно на границе, в нем осуществляется совместный контроль с польскими коллегами.