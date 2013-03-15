На Волыни из-за ненастья закрыли международный пункт пропуска
12:43, 15 марта 2013Общество
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В связи с ненастьем приостановлен пропуск лиц, транспортных средств и грузов в международном пункте пропуска для автомобильного сообщения Устилуг (Украина) - Зосин (Республика Польша.)
Пограничники позвали на помощь гаишников
Об этом сообщает ZIK.
Госпогранслужба наладила взаимодействие с ГАИ для переориентации туристов на другие пункты пропуска и с представителями МЧС для возможного обогрева и питания граждан.
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Международный пункт пропуска для автомобильного сообщения «Устилуг - Зосин» находится во Владимир-Волынском районе непосредственно на границе, в нем осуществляется совместный контроль с польскими коллегами.
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