На Волыни из-за ненастья закрыли международный пункт пропуска

12:43, 15 марта 2013
Общество
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В связи с ненастьем приостановлен пропуск лиц, транспортных средств и грузов в международном пункте пропуска для автомобильного сообщения Устилуг (Украина) - Зосин (Республика Польша.)

Снег

Об этом сообщает ZIK.

Госпогранслужба наладила взаимодействие с ГАИ для переориентации туристов на другие пункты пропуска и с представителями МЧС для возможного обогрева и питания граждан.

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Международный пункт пропуска для автомобильного сообщения «Устилуг - Зосин» находится во Владимир-Волынском районе непосредственно на границе, в нем осуществляется совместный контроль с польскими коллегами.

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