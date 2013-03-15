Азаров: отечественные молокопродукты способны полностью заменить импортные

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Украины Николай Азаров заявил в ходе посещения одного из молочных предприятий в Киевской области.

“Мы вполне способны полностью заменить своими продуктами весь импорт, который пока присутствует на нашем рынке”, - сказал Н.Азаров.

Он отметил, что в развитии молочной отрасли есть целый ряд диспропорций, которые необходимо устранять. В частности, такая ситуация связана с тем, что за последние 20 лет в Украине резко упало производство молока. Н.Азаров отметил, что это привело к тому, что возникли диспропорции между уровнем закупочных цен и рентабельностью молочного производства.

“Задача - найти компромисс между ценой товара, чтобы он был доступен, а с другой, - чтобы производитель расширял производство, строил новые заводы”, - считает Н.Азаров.

Глава правительства подчеркнул, что многие молочные продукты являются социально значимыми, и государство регулирует цены на них, что также, по словам Н.Азарова, необходимо учитывать при развитии молочной отрасли.