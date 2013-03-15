Суд приговорил фирму экс-депутата Веревского к почти миллионному штрафу

Об этом говорится в постановлении Высшего хозяйственного суда от 6 марта, сообщает издание «Наши деньги».

В апреле 2010 года компания «Аграрный дом им. Горького» по собственной инициативе подписала обязательство о сохранении заказника, расположенного на территории Кегичевского района Харьковской области.

В 2012 году экологическая инспекция выявила, что фирма засаживала 44,36 га (из 110,6 га) территории заказника суданкой (однолетняя кормовая культура), подсолнухом и кукурузой. При этом загрязненные пестицидами воды попадали в место формирования истоков реки Богатая, для сохранения естественных условий формирования истока которой в 1999 году и был создан заказник. Кроме того, на распаханной территории были выявлены остатки обгоревших кустарников и деревьев.

Заместитель прокурора Харьковской области обратился в суд, чтобы взыскать с ООО «Аграрный дом им. Горького» 887,3 тыс. грн имущественного вреда, а также обязать фирму восстановить растительность на распаханном участке.

В октябре 2012 года Хозяйственный суд Харьковской области удовлетворил иск прокуратуры. Апелляционный суд отменил это решение. Однако Высший хозяйственный суд поддержал решение суда первой инстанции, обязав фирму выполнить требования прокурора.

Как пишут «Наши деньги», владельцем ООО «Аграрный дом им. Горького» с ноября 2012 года является «Рестомон лимитед» (Тортола), которая связана с агрохолдингом «Кернел» «регионала» А.Веревского. Как известно, 5 марта Высший административный суд Украины лишил его полномочий народного депутата.

В 2010 году владельцами этой фирмы были ООО «Украгробизнес» и «Сахарный союз «Укррос», которые тоже входили в холдинг А.Веревского.