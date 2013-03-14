Эксперты считают, что возврат половины соцвзноса приведет к росту зарплат

Эксперты полагают, что это приведет не только к частичной легализации оплаты труда, но и ее повышению в тех отраслях, где сегодня самые низкие зарплаты. А в будущем возможность вернуть из бюджета половину уплаченного ЕСВ (единого социального взноса) станет хорошим инструментом удешевления инвестиций при создании новых предприятий, сообщает РБК-Украина.

Александр Жолудь, эксперт Международного центра перспективных исследований, уверен, что новый механизм будет наиболее интересен тем предприятиям, где сегодня самый высокий уровень зарплат: «Это в первую очередь промышленность: добывающая, металлургия, машиностроение, химия. А в тех отраслях, где наблюдается невысокий уровень оплаты труда работодателям либо придется их «подтянуть», чтобы получить возможность снижения ставки ЕСВ, либо далее уплачивать его полностью».

В свою очередь Дмитрий Боярчук, руководитель центра социально-экономических исследований «CASE-Украина», отмечает, что это новшество позитивно отразится на легализации фонда оплаты труда.

Как ранее сообщила министр социальной политики Наталия Королевская, в 2014 году на компенсацию таким работодателям будет направлено более 1 млрд грн, в тоже время от создания новых рабочих мест с высоким уровнем оплаты труда бюджет получит дополнительно 3 млрд грн. По предварительным оценкам чиновников, новшество даст возможность создавать ежегодно 70 тысяч новых высокооплачиваемых рабочих мест.