Украина пригласила Латвию помочь с развитием сельского хозяйства

Сегодня Министр аграрной политики и продовольствия Николай Присяжнюк принял участие в официальной встрече Президента Украины Виктора Януковича и Президента Латвийской Республики Андриса Берзиньша. После переговоров президентов состоялась встреча Николая Присяжнюка с министром земледелия Латвийской Республики госпожой Лаймдоте Страуюме, сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе встречи Министры отметили конструктивный характер украинско-латвийского сотрудничества в сфере агропромышленного комплекса и подписали Протокол о намерениях между аграрными министерствами Украины и Латвии. Это даст новый импульс в развитии двустороннего сотрудничества, в первую очередь, по вопросам ветеринарии и лабораторной диагностики, безопасности продовольствия, а также сертификации продовольствия.

Также в ходе встречи Николай Присяжнюк подтвердил готовность Украины к расширению сотрудничества в сфере земельных отношений и рыбного хозяйства.

Украинская сторона также заинтересована в увеличении присутствия действующих компаний и создание новых совместных предприятий по производству сельскохозяйственной продукции, как на территории Украины, так и на территории Латвии.

Стороны выразили заинтересованность в дальнейшем наращивании объемов взаимной торговли сельскохозяйственной и продовольственной продукцией. Так, в 2012 товарооборот сельскохозяйственной продукции между Украиной и Латвией составил 61,9 миллиона долларов США, что на 10% больше по сравнению с 2011 годом.