Милиция объясняет, почему расследует смерть мэра

Об этом УНИАН сообщила руководитель сектора связей с общественностью УМВД Украины в Николаевской области Ольга Передеренко.

По ее словам, фактически это означает, что это уголовное дело – просто формальность, которой требует действующий закон.

Сегодня УМВД Украины в Николаевской области сделало официальное сообщение в связи с тем, что в средствах массовой информации была распространена информация об открытии милицией уголовного производства по факту смерти мэра города Николаева по статье «умышленное убийство».

Милиция разъясняет, что Николаевский городской голова Владимир Чайка умер не по месту своего проживания. Согласно совместному приказу МВД, МОЗ и ГПУ «Об утверждении Порядка взаимодействия между органами внутренних дел, учреждениями здравоохранения и прокуратуры Украины при установлении факта смерти человека» обязательно направляют для проведения судебно-медицинской экспертизы трупы людей, смерть которых наступила вне места их проживания.

С целью установления причины смерти Чайки В.Д. путем проведения судебно-медицинской экспертизы, сообщение о его смерти внесено в Единый реестр досудебных расследований и начато уголовное производство.

В соответствии с требованиями действующего законодательства при регистрации сообщения о фактах смерти граждан в ЕРДР устанавливается квалификация - статья 115 Уголовного кодекса Украины «умышленное убийство».

После выяснения всех обстоятельств, проведения необходимых экспертиз и установления, что смерть не имеет признаков насильственной, уголовное производство подлежит прекращению на основании ст. 284 Уголовного процессуального кодекса Украины, сказано в официальном сообщении УМВД Украины в Николаевской области.

О. Передеренко отметила, что официально сообщение было размещено с тем, чтобы еще раз разъяснить новый порядок расследований.

«Мы сообщили официально об этом на своем сайте. Сделано это в соответствии с действующим новым УПК. Умер человек, живое существо. Точно так же было бы и в том случае, умер ли мэр, или любой другой гражданин. Надо выяснить, насильственным путем это произошло или нет", - сказала О. Передеренко.

Раньше в таких случаях милиция собирала информацию о событии, а сейчас сразу возбуждается уголовное производство и в его рамках выясняется то же самое.

В.Чайка умер в карете скорой помощи, после перенесенной накануне операции. Сделав сообщение о возбуждении уголовного производства, мы еще раз хотели разъяснить это положение нового УПК.

"Уголовное производство по факту смерти В. Д. Чайки было открыто в день его смерти – 2 марта», - сказала О. Передеренко.

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Как сообщал УНИАН, Николаевский городской голова Владимир Чайка умер 2 марта после повторного острого инфаркта.

Первый инфаркт В.Д. Чайка перенес 18 февраля. 26 февраля в Киеве в Институте кардиологии им. академика Н. Д. Стражеско В. Д. Чайке была сделана операция по стентированию коронарных сосудов. В пятницу, 1 марта Чайка вернулся в Николаев, а 2 марта присутствовал на футбольном матче местных команд. После возвращения домой у него случился приступ острого инфаркт миокарда. Усилия врачей скорой помощи оказались напрасными.

В.Д.Чайка был похоронен 4 марта на центральной аллее городского кладбища.