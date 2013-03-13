Тимченко уверяет, что 99% злоупотреблений с землей стали невозможны

Об этом он сказал в ходе брифинга.

«Вскрывается масса злоупотреблений, которые были до этого, с одной стороны. А с другой стороны, 99% всех злоупотреблений, которые были до этого – уже невозможны», – сказал Тимченко.

В то же время, по его словам, сегодня каждый украинец благодаря Национальной кадастровой системе может увидеть свой земельный участок в Интернете на специальной карте.

«Мы сделали аэрофотосъемку всей Украины, потом полученные данные оцифровали, получили электронную карту. Любой желающий в онлайн доступе может увидеть, начиная от границы Украины, границы областей, границы населенного пункта, а также границы своего участка, его площадь и целевое назначение», – подчеркивает глава Госагентства земресурсов.

Он также подчеркнул, что благодаря новой системе возрастает защищенность собственности землевладельцев.

«Первое – это тот кадастровый номер, который мы им присваиваем и это есть основная гарантия собственности на участок. Второе – скорость оформления, которая дает полную автоматизацию системы. И третье – защищенность его земельного участка», – отмечает Тимченко.

Напомним, что с 1 января 2013 года в Украине заработала Национальная кадастровая система.