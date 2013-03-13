Эксперты рассказали, на чем держится стабильность гривны

В частности, позитивное влияние на рынок оказывает введенная несколько месяцев назад норма об обязательной продаже 50% валютной выручки экспортерами, а также снижение интереса граждан к покупке иностранной валюты. Так эксперты прокомментировали статистику регулятора о состоянии золотовалютных резервов, которая была обнародована накануне, 12 марта.

Руководитель аналитического департамента инвесткомпании «АРТ-Капитал» Игорь Путилин обращает внимание, что даже несмотря на снижение объемов экспорта, рынок не чувствует недостатка валюты. «Продолжающийся спад в металлургии компенсировало введение НБУ в ноябре 2012 г. обязательной продажи 50% валютной выручки экспортерами. Это позволило стабилизировать ситуацию – резервы НБУ с декабря 2012 г. зафиксировались на отметке $25 млрд», – отметил эксперт.

Также, по его словам, благоприятно на состоянии рынка сказывается снижение спроса со стороны населения на валюту. За февраль население купило лишь на $221,6 млн валюты больше, чем продало. Напомним, что в конце минувшего года объем чистой покупки валюты населением, когда возник валютный ажиотаж, исчислялся миллиардами, а рекорд был установлен в октябре 2012 года, когда объем покупки населением валюты превысил объемы продажи на $2,16 млрд.

Аналитик инвесткомпании «Concorde Capital» Александр Паращий обращает внимание, что стабилизации резервов могло также поспособствовать наблюдающееся в последнее время укрепление евро: «У нас нет других объяснений относительно того, что могло бы увеличить валовые резервы, чтобы компенсировать валютные интервенции февраля».

Путилин также полагает, что независимо от исхода переговоров с Международным валютным фондом, Украина не будет испытывать проблем с поступлениями валюты для предстоящих вскоре выплат по внешним долгам, которые составят около $3 млрд.

«Если Украине не удастся договориться с МВФ о возобновлении кредитования, благоприятная ситуация на рынке внешних заимствований позволит правительству рефинансировать большую часть внешнего долга за счет выпуска еврооблигаций», – сказал эксперт.

В аналитической записке НБУ о состоянии валютного рынка в феврале регулятор сообщил, что потратил на интервенции лишь немногим более $223 млн, в то время как еще в конце минувшего года счет шел на миллиард.