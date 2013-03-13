Эксперты рассказали о преимуществах закона о трансфертном ценообразовании

«Законопроект обязывает всех крупных налогоплательщиков с оборотом от 50 млн. грн. в год, а также налогоплательщиков, осуществивших крупные операции, полностью раскрыть государственной налоговой службе всю группу связанных лиц. При этом, не ограничиваясь только теми лицами, которые непосредственно участвуют в сделке, либо связаны с лицом не напрямую (которые сложно вычислить, используя данные государственного реестра). Таким образом, все скрытые и явные полу- и даже четверть- олигархи будут обязаны дать полный расклад структуры своих активов (предприятий), находящихся в и за пределами нашего государства. А если нет? Если нет, их ждет на самом деле внушительный штраф в размере ни много ни мало - 5% от суммы контролируемых операций!», - рассказывает к.ю.н., почетный президент юридической компании Jurimex Даниил Гетманцев.

Как сообщает РБК-Украина, в связи с этим, по его словам, налоговая служба благодаря институту контроля трансфертного ценообразования приобретает эффективный механизм противодействия оптимизации налогообложения с использованием льготных налоговых юрисдикций, а также способ заставить крупный бизнес платить деньги в украинский бюджет.

Ассоциированный партнер аудиторской компании «Грант Торнтон Украина» Андрей Шматко поддерживает эту точку зрения.

«Контроль трансфертного ценообразования из имеющихся на сегодня в мире самый эффективный метод, но чтобы его оптимально применять нужно не только развивать внутреннее законодательство, но и международное сотрудничество. К примеру, чтобы украинские налоговые органы могли обратиться на Кипр с тем же запросом о реальной стоимости той или иной сделки», - комментирует эксперт.

Он отмечает, что одобренный Кабинетом Министров Украины закон о трансфертном ценообразовании имеет два компонента – украинский и международный.

«Что касается международного, то тут использована мировая методология. Налоговые органы не первый год применяют меры для контроля цен реализации товаров, и на сегодняшний день существует как методика, так и практика проверок налоговыми органами схем реализации товаров по заниженным ценам. Для установления реальной цены используется информация биржевых котировок, бюллетеней, а также информация Госвнешинформа», - говорит эксперт.

Напомним, что 12 марта премьер-министр Украины Николай Азаров подписал представление в Верховную Раду Украины одобренного Кабинетом Министров проекта Закона Украины «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины (относительно трансфертного ценообразования)».

Законопроект дает определение трансфертного ценообразования, устанавливает механизмы налогового контроля за трансфертным ценообразованием, определяет операции, подлежащие контролю, и методы определения цены в контролируемых сделках, а также дает право крупным налогоплательщикам на предварительное взаимное согласование цен в контролируемых сделках с центральным органом государственной налоговой службы на определенный срок.