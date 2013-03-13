В Раде считают, что идея о 25% налоге на депозиты — бесперспективна

Поэтому предложенный Верховной Раде соответствующий законопроект вряд ли будет принят. Об этом заявил Виталий Хомутынник, председатель комитета Рады по вопросам налоговой и таможенной политики, сообщает РБК-Украина.

«Я считаю, эта идея бесперспективна. Она не основана на глубоком системном анализе и, наверно, потому не нашла поддержки как среди экспертов, так и в правительстве», - сказал Хомутынник.

Также глава парламентского комитета отметил, что такое новшество может принести много вреда банковской системе, и в то же время не решит проблему наполнения бюджета, поскольку вкладчики попросту заберут свои деньги.

«Это (введение 25% налога) в первую очередь ударит по тем гражданам, которые хранят в банках на депозитах не очень большие суммы - около 7 тыс грн - для того, чтобы защитить эти средства от инфляции», - сказал глава комитета. Он добавил, что такое новшество может привести к оттоку вкладов из банковской системы.

Напомним, депутат-регионал Евгений Сигал предложил на рассмотрение парламента законопроект о введении 25% налога на доходы граждан от банковских вкладов. Эту идею резко раскритиковали финансовые регуляторы - Национальный банк Украины и Нацкомиссия по регулированию рынков финансовых услуг. А премьер-министр Украины Николай Азаров высказался категорически против введения налогообложения депозитов физлиц в любом виде.