В Раде считают, что идея о 25% налоге на депозиты — бесперспективна

13:14, 13 марта 2013
Общество
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Идея о введении 25% налога на доходы с депозитов физических лиц бесперспективна, а в случае ее реализации наибольшая налоговая нагрузка ляжет на тех вкладчиков, которые держат в банках не очень большие суммы. 

идею резко раскритиковали финансовые регуляторы

Поэтому предложенный Верховной Раде соответствующий законопроект вряд ли будет принят. Об этом заявил Виталий Хомутынник, председатель комитета Рады по вопросам налоговой и таможенной политики, сообщает РБК-Украина.

«Я считаю, эта идея бесперспективна. Она не основана на глубоком системном анализе и, наверно, потому не нашла поддержки как среди экспертов, так и в правительстве», - сказал Хомутынник.

Также глава парламентского комитета отметил, что такое новшество может принести много вреда банковской системе, и в то же время не решит проблему наполнения бюджета, поскольку вкладчики попросту заберут свои деньги.

«Это (введение 25% налога) в первую очередь ударит по тем гражданам, которые хранят в банках на депозитах не очень большие суммы - около 7 тыс грн - для того, чтобы защитить эти средства от инфляции», - сказал глава комитета. Он добавил, что такое новшество может привести к оттоку вкладов из банковской системы.

Напомним, депутат-регионал Евгений Сигал предложил на рассмотрение парламента законопроект о введении 25% налога на доходы граждан от банковских вкладов. Эту идею резко раскритиковали финансовые регуляторы - Национальный банк Украины и Нацкомиссия по регулированию рынков финансовых услуг. А премьер-министр Украины Николай Азаров высказался категорически против введения налогообложения депозитов физлиц в любом виде.

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