В Раде считают, что идея о 25% налоге на депозиты — бесперспективна
Идея о введении 25% налога на доходы с депозитов физических лиц бесперспективна, а в случае ее реализации наибольшая налоговая нагрузка ляжет на тех вкладчиков, которые держат в банках не очень большие суммы.
Поэтому предложенный Верховной Раде соответствующий законопроект вряд ли будет принят. Об этом заявил Виталий Хомутынник, председатель комитета Рады по вопросам налоговой и таможенной политики, сообщает РБК-Украина.
«Я считаю, эта идея бесперспективна. Она не основана на глубоком системном анализе и, наверно, потому не нашла поддержки как среди экспертов, так и в правительстве», - сказал Хомутынник.
Также глава парламентского комитета отметил, что такое новшество может принести много вреда банковской системе, и в то же время не решит проблему наполнения бюджета, поскольку вкладчики попросту заберут свои деньги.
«Это (введение 25% налога) в первую очередь ударит по тем гражданам, которые хранят в банках на депозитах не очень большие суммы - около 7 тыс грн - для того, чтобы защитить эти средства от инфляции», - сказал глава комитета. Он добавил, что такое новшество может привести к оттоку вкладов из банковской системы.
Напомним, депутат-регионал Евгений Сигал предложил на рассмотрение парламента законопроект о введении 25% налога на доходы граждан от банковских вкладов. Эту идею резко раскритиковали финансовые регуляторы - Национальный банк Украины и Нацкомиссия по регулированию рынков финансовых услуг. А премьер-министр Украины Николай Азаров высказался категорически против введения налогообложения депозитов физлиц в любом виде.