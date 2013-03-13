На Львовщине сельские парни похитили автобус, чтобы поехать на дискотеку

Как сообщили сегодня УНИАН в отделе связей с общественностью главного управления МВД Украины во Львовской области, происшествие произошло 10 марта в одном из сел Самборского района Львовской области.

Согласно сообщению, около 19 часа вечера два 25-летних жителя одного из сел Самборского района, торопясь в дискоклуб в соседнее село, решили поехать на дискотеку автобусом, который похитили на одной из улиц села. Не имея навыков управления этим транспортным средством, парни повредили автобус.

Работники правоохранительных органов задержали обоих молодых людей.

Ведется досудебное следствие.

По факту противоправных действий открыто уголовное производство по признакам части 2 ст. 289 УКУ (незаконное завладение транспортным средством).