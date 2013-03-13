Азаров: На ремонт дорог не хватит и годового бюджета Украины

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на заседании Кабинета Министров в среду, 13 марта.

«Для масштабной модернизации автодорог необходимо не менее 500 млрд грн. Это больше годового бюджета Украины, поэтому необходимо создать новую модель финансирования, которая позволит вкладывать в строительство и ремонт дорог не менее 50 млрд грн в год»,- сказал он.

Н.Азаров отметил, что новая модель должна развиваться на основе привлечения частного капитала.

«Опыт привлечения кредитов международных финансовых организаций есть, но это долги, которые необходимо возвращать. Поэтому нужно привлечь ресурс государственно-частного партнерства (ГЧП) или концессии», - сказал он.

Н.Азаров отметил, что законодательная база для этого есть.

«Поручаю министру финансов Колобову вместе с министром экономики Прасоловым и министром инфраструктуры Козаком начать разработку практических механизмов использования ГЧП и концессии для строительства магистралей, а также подготовить предложения по апробации такого механизма уже в ближайшее время», - сказал Н.Азаров.

Как сообщал УНИАН, 5 марта вице-премьер-министр Александр Вилкул заявил, что транспортном комплексе Украины в 2012 году освоено 24,4 млрд грн капитальных инвестиций, из которых 7,9 млрд грн, или 33%, составляют собственные средства предприятий.

По его словам, объем капитальных инвестиций в отрасль за 2012 года на 2 млрд грн больше, чем годом ранее.

А.Вилкул также отметил, что для увеличения инвестиций в транспортную отрасль необходимо широко использовать возможности государственно-частного партнерства, которое позволяет, в частности, привлекать инвестиции в реконструкцию портов и аэропортов.

Напомним, что в Украине принят закон о государственно-частном партнерстве, который является эффективным инструментом в реализации программ развития экономики в целом.