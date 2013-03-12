В Брюсселе из-за сильных снегопадов остановили движение автобусов и поездов

В Брюсселе из-за сильных снегопадов остановлено движение поездов.

Об этом сообщает интернет-версия бельгийской Le Soir.

Кроме внутренних рейсов также прекращено движение скоростных поездов между Бельгией и Францией.

Обильные снегопады сегодня утром привели к проблемам и на автомобильных дорогах страны. Так, в час пик в целом в Бельгии был зарегистрирован новый рекорд пробок на дорогах в 1600 км.

Кроме того, практически полностью остановлено движение городских и междугородных автобусов в бельгийской Валлонии, а также в Брюсселе.

Значительные задержки рейсов зарегистрированы в бельгийском аэропорту Шарлеруа, а аэропорт Льежа закрыт из-за снега. Вместе с тем, работа международного аэропорта Брюсселя продолжается в нормальном режиме.