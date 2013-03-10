Завтра в Украине ожидается мокрый снег и дождь

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, в частности, в западных, кроме Закарпатья, и северных областях ночью умеренный снег, мокрый снег, местами налипание мокрого снега, днем небольшой, в Карпатах умеренный мокрый снег; температура в течение суток 0-5° мороза (в Черниговской и Сумской областях ночью 3-8° мороза).

В центральных и восточных областях мокрый снег и дождь, ночью местами гололед, днем в центральных областях небольшие осадки, температура на протяжении суток от 2° мороза до 3° тепла, в Днепропетровской, Донецкой и Луганской областях днем 4-9° тепла.

В южных областях небольшой, в Крыму и на Закарпатье умеренный дождь; температура ночью 1-6° тепла, днем 9-14°, в Крыму ночью 4-9°, днем 12-17° тепла.

На дорогах северной половины страны местами гололедица. В Украине, кроме северной части, туман.

Ветер в северной половине северо-восточный, на остальной территории южный, 7-12 м/с, в Крыму порывы 15-20 м/с.

В Киеве и Киевской области завтра облачно, ночью умеренный снег, мокрый снег, местами налипание мокрого снега, днем небольшой мокрый снег.

На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с.

Температура в течение суток по области 0-5° мороза, в Киеве - 1-3° мороза.