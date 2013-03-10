Синоптики рассказали, когда в Украину придет настоящая весна

13:44, 10 марта 2013
Общество
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Пока что в Украине будет морозно и снежно.

Весна придет лишь в конце следующей недели

В ближайшие дни почти на всей территории Украины будет морозно, облачно и снежно, сообщает ТСН.

Наибольшую стужу синоптики прогнозируют на севере страны - там ночью температура может упасть до одиннадцати градусов мороза. А вот на юге понемногу вступает в свои права весна - там до плюс пятнадцати.

На остальной территории Украины весеннего тепла следует ожидать лишь в конце следующей недели.

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