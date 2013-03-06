Янукович вручил Шевченковские премии за 2013 год

Как передает корреспондент УНИАН, вручение состоялось после заседания Общественного гуманитарного совета сегодня в Каневе (Черкасская область) накануне 199-й годовщины со дня рождения Тараса Шевченко. Пресс-служба Президента Украины сообщает, что премии были вручены:

режиссеру-постановщику Дмитрию Богомазову - за спектакль «Гамлет» В.Шекспира Одесского академического украинского музыкально-драматичного театра имени В.Василько, «Гости придут в полночь» А.Миллера Киевского академического театра драмы и комедии на левом берегу Днепра и «Крысолов» А.Грина Киевского театра «Свободная сцена»;

поэту Леониду Коваленко (Леониду Горлачу) - за сборник стихов «Знак розбитого ярма»;

художнику Петру Печерному - за серию керамических таррелей по мотивам произведений Тараса Шевченко.

«Благодаря вашим произведениям не мелеют источники нашей культуры и общемировой духовной сокровищницы», - сказал глава государства на торжественной церемонии. Он отметил, что произведения Шевченковских лауреатов обогатили современную культуру.

В то же время на официальном сайте Президента размещен указ «О присуждении Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко», согласно которому размер Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко на 2013 год установлен в размере 260 тыс. грн каждая.