Лидеры украинских церквей собрались у еврокомиссара обсудить перспективы

Как сообщили УНИАН в Институте религиозной свободы, главы украинских конфессий отметили важность моральных принципов, необходимых не только для строительства украинского общества, но и всего европейского сообщества. Они заявили об осознании своей ответственности перед Богом за утверждение высоких моральных ценностей ради будущего грядущих поколений, что обусловливает соответствующую публичную позицию в диалоге с властью и гражданами.

Со своей стороны Ш.Фюле выразил уважение к тем духовным и моральным принципам, которые олицетворяют и воплощают в Украине лидеры церквей и религиозных организации. Он особо отметил уникальность украинского опыта межрелигиозного взаимопонимания, который включает в себя не только мирное сосуществование представителей разных религий, но и является примером успешного межконфессионального сотрудничества.

По словам еврокомиссара, этот позитивный опыт, развиваемый религиозным сообществом Украины, важен не только для Европы, но и для всего глобализированного мира, который охватывает представителей разных национальностей, вероисповеданий, мировоззрений и т. п.

Обе стороны согласились с необходимостью совместного поиска ответов на вопросы, связанные с нынешними общественными проблемами. Одна из них - демографический кризис в Европе.

Главы конфессий обратили внимание на духовные и моральные предпосылки разного рода общественных кризисов, призывая приумножать добро и противодействовать злу. По их убеждению, религиозная составляющая является важным элементом строительства гражданского общества в Украине.

От украинской делегации во время встречи выступили председательствующий в ВСЦиРО архиепископ Григорис Буниатян, предстоятель УПЦ КП патриарх Филарет (Денисенко), президент Объединения иудейских религиозных организаций Украины раввин Яков Дов Блайх, глава Украинской греко-католической церкви архиепископ Святослав (Шевчук), заместитель епископа Немецкой евангелическо-лютеранской церкви Украины пастор Андрей Гамбург, председатель Духовного управления мусульман Украины шейх Ахмед Тамим.