Украина за год снизила импорт овощей на 40%

Так, за последние годы импорт овощной продукции значительно сократился, в частности в 2012 году − на 40% против 2011-го. Зато экспорт продукции в этот же период увеличился почти на 20%. Об этом сообщил Министр аграрной политики и продовольствия Николай Присяжнюк во время посещения крупнейшего овощехранилища Европы в селе Мартусовка.

«Наибольшим спросом пользуются украинские овощи у наших ближайших соседей − России, Молдовы, Грузии, Беларуси. Так, в 2011 году экспорт лука составил 2,7 тысячи тонн, а в 2012-м − уже 19,2 тысячи тонн. При этом его импорт сократился. Так же и с капустой. В 2011 году экспортировано 909 тонн, а уже в 2012 году − 4,7 тысячи тонн. При этом, если в 2011 году импорт превышал экспорт на 17,2 тысячи тонн, то в 2012-м − наоборот − мы экспортировали капусты на 783 тонны больше, чем импортировали», − сообщил Николай Присяжнюк.

Также глава ведомства отметил определенные успехи и в области картофелеводства. В прошлом году сельхозпроизводители собрали 23 миллиона тонн этой культуры.

«Благодаря увеличению внутреннего производства и созданию условий для хранения, уменьшается импорт картофеля. Если в 2011 г. он составлял 23,8 тысячи тонн, то в 2012-м − 6,3 тысячи тонн. Импортируем, в основном, из Польши, Голландии, Германии, Франции − стран, где технологии производства на очень высоком уровне. При этом, если в 2011 году импорт картофеля превышал экспорт на 12,3 тысячи тонн, то в 2012 году − наоборот − экспортировано на 897 тонн больше, чем импортировано», − отметил Николай Присяжнюк.

По словам министра, именно на этой культуре можно наглядно продемонстрировать, для чего нужны хранилища.

«Так, на пищевые потребности в Украине потребляется около 6 миллионов тонн картофеля ежегодно, еще часть идет на переработку. Остальное же селяне скармливают скоту, или же он просто портится. Строительство современных хранилищ позволит эффективно сохранить выращенный урожай овощей в течение всего сезона до уборки урожая», − подытожил Николай Присяжнюк.