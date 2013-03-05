Рабинович обещает миллион за информацию о подрывнике его авто

Об этом Рабинович заявил в комментарии газете "Сегодня"

«Я был в машине, когда мы выезжали из двора. Кто-то бросил какую-то взрывчатку. Мне кажется, что у людей от ощущения вседозволенности кое-что съезжает совсем, мол, здесь все мое. Могу точно сказать, что любой человек, который поможет задержать виновного, получит миллион гривен. Жду, что скажут мне в милиции», - сказал Рабинович.

«Что касается версий, то я обещал правоохранителям пока их не разглашать», - добавил бизнесмен.

Как сообщал УНИАН, в понедельник, 4 марта, в Киеве, приблизительно в 15:36, в районе метро "Кловская" (ул. Мечникова) совершено покушение на жизнь президента ФК "Арсенал" (Киев), сопредседателя Европейского еврейского парламента (EJP), президента Всеукраинского еврейского конгресса, бизнесмена Вадима Рабиновича.

В автомобиль Рабиновича, который выезжал из двора офиса, со стороны пустующего соседнего дома было брошено взрывное устройство. Автомобиль пострадал. Взрыв был слышен на всей улице Мечникова, в некоторых домах выбиты стекла, сработала сигнализация многих автомобилей на близлежащих стоянках.