Арбузов рассказал, как решить проблему дефицита текущего баланса

Правительство планирует осуществлять это через Государственный банк развития, сообщил «Экономическим известиям» первый вице-премьер министр Сергей Арбузов.

Этот банк будет создан на базе существующего Украинского банка реконструкции и развития (УБРР). Как сообщил Сергей Арбузов, такой вариант организационно более логичен, чем регистрация учреждения с нуля, так как у банка уже сформирован капитал, и он ведет финансовую деятельность. Поэтому сейчас правительство готовит законодательную почву для реализации этого проекта. Ресурсы для дальнейшего направления в экономику планируется привлекать из нескольких источников: размещение ценных бумаг под госгарантии на внешних рынках, долгосрочное рефинансирование.

Первый вице-премьер-министр рассматривает Госпрограмму активизации экономики также в контексте преодоления дефицита текущего баланса, импортозамещения, реализации инвестпроектов в высокотехнологических отраслях.

«Главный способ решить проблему дефицита текущего баланса – запустить программу активизации экономики. Давать гарантии мы будем предприятиям, которые дадут хорошие технико-экономические обоснования, пройдут банки как фильтр, энергосберегающим предприятиям и импортозамещающим. А главное – мы будет вводить требования о закупке оборудования с максимальной долей отечественных запчастей. Это будет хороший стимул для иностранных компаний размещать у нас производство. К примеру, по снегоуборочной технике – уже есть отечественная компания, которая готова выйти на рынок», – сообщил Сергей Арбузов.