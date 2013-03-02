Высший спецсуд сократил Лозинскому срок еще на 4 года - газета

Как пишет газета «Сегодня» со ссылкой на свои источники, в частности, суд, рассмотрев кассацию на приговор В.Лозинскому, сократил ему срок на 4 года.

Суд первой инстанции приговорил экс-депутата за убийство Валерия Олийныка к 15 годам тюрьмы. Апелляционный суд смягчил приговор и уменьшил срок до 14 лет. Теперь В.Лозинскому предписано отбыть 10 лет.

Как объяснили изданию в Государственной пенитенциарной службе Украины, у В.Лозинского, при условии примерного поведения, есть шанс освободиться раньше - после отбытия трех четвертых от окончательного срока, то есть от 10 лет. Это 7,5 года. Как раз 1 марта исполнилось 3 года с момента его задержания. То есть в самом лучшем случае он сможет выйти на свободу еще через 4,5 года, к концу 2017-го.

По данным собеседников газеты, к В.Лозинскому применили низшую планку наказания по ст. 115 УК (умышленное убийство), найдя некие смягчающие вину обстоятельства.

Судья Верховного суда Украины объяснил изданию, что решение Высшего спецсуда окончательное и обжалованию не подлежит.

В ГПтС Украины и в 119-й Бориспольской колонии, где В.Лозинский отбывает наказание, о судебном решении пока ничего не знают. Возможно, сказали там, в понедельник через спецчасть решение будет получено.