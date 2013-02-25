Два рейсовых автобуса застряли в снежных заносах в Тернопольской области

Как сообщили корреспонденту УНИАН в центре пропаганды областного управления Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций Украины, сообщение о том, что в селе Мизюринцы Шумского района вследствие сложных погодных условий в снежных заносах застряли два автобуса, поступило вчера, 24 февраля, вечером. Для высвобождения автомобилей привлекался дежурный караул местной пожарной команды села Большие Дедеркалы. Спасатели отбуксировали транспортные средства с проблемного участка дороги, после чего те смогли продолжить движение.

В целом из ловушки было спасено 42 пассажира, из которых 12 – дети.

Кроме того вчера вечером в селе Лосятин Кременецкого района, дежурным караулом 23-го государственного пожарно-спасательного поста из снежных заносов были отбуксированы 5 легковых автомобилей, в которых находилось 18 человек.