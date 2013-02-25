В Харькове мужчина пытался себя сжечь из-за бытовых проблем

Как сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Харьковской области, чрезвычайное происшествие произошло 23 февраля в 22:30.

Мужчина на площади облил себя бензином и поджег одежду. Граждане, ставшие свидетелями этого происшествия, вызывали мужчине скорую медицинскую помощь, которая отправила его в больницу. В милиции отметили, что мужчина жив, находится в больнице.

Прибывшие на место происшествия правоохранители установили личность пострадавшего – им оказался 54-летний житель Харькова.

«Как выяснилось в дальнейшем, в этот день мужчина, выпив водки, решил покончить жизнь самоубийством. К этому шагу его подтолкнули бытовые проблемы», - сообщили в милиции.

Этот факт внесен в Единый реестр досудебных расследований. Ведется дальнейшая проверка.