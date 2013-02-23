Милиция спасает 40 рыбаков, которые ушли в свободное плавание на водохранилище

Как сообщили УНИАН в ОСО УМВД Полтавской области, тревожный сигнал сегодня около 10 часов получили правоохранители Кобелякского района Полтавской области.

В сообщении шла речь, что на Днепродзержинском водохранилище, между селами Орлик и Советское, отломалась льдина, на которой находятся почти 40 рыбаков.

Люди нуждаются в помощи. На место происшествия сразу выехали милиционеры Кобелякского подразделения, которые сейчас организуют местное население для оказания помощи тем, кто оказался в плену ледяной воды.

К спасательным работам привлечены и работники МЧС Полтавской области и соседней Днепропетровской области. С помощью надувных лодок как спасателей, так и местных рыбаков, начались мероприятия по снятию людей с льдины.

По предварительной информации милиционеров, которые сейчас находятся непосредственно на месте происшествия, льдина отошла от берега на около 700 метров.