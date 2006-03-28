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В Нацбанке расскажут о деловых ожиданиях. Пресс-конференция исполнительного директора НБУ
10:28, 28 марта 2006
Общество
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