На сегодня разрабатывается законопроект о метрополитенах, который станет вторым шагом развития отрасли после утверждения программы строительства и развития сети метрополитенов на 2006-2010 годы. Об этом сегодня на конференции по проблемам строительства и эксплуатации метрополитенов в Украине заявил заместитель министра транспорта и связи Николай ЩЕРБИНА.

Как передает корреспондент УНИАН, по его словам, в этом законе должны быть решены основные проблемы, в частности, вопрос подчинения метрополитенов, перевода их в коммунальную собственность (на сегодня Харьковский и Днепропетровский метрополитены подчиняются Минтранссвязи – УНИАН). Кроме того, в законе планируется предусмотреть разделение функций по эксплуатации метрополитенов и по их строительству.

Как отметил Н.ЩЕРБИНА, также законом должна быть предусмотрена ответственность государства за финансирование развития метрополитенов, а также местных органов власти за реализацию планов строительства и эксплуатации метрополитенов.

Как сообщал УНИАН, в марте т.г. правительство утвердило государственную программу строительства и развития сети метрополитенов на 2006-2010 годы стоимостью 9,5 млрд. грн.